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Чудотворную Казанскую икону доставили на Пасху в храм Христа Спасителя

Патриарх всея Руси Кирилл проведет пасхальную вечерню с Казанской иконой
Общество

Фото - © РИА Новости

Чудотворную Казанскую икону Богородицы доставили в кафедральный соборный храм Христа Спасителя, сообщает ТАСС.

Там патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет праздничную пасхальную вечерню.

Икону установили на аналое в центре собора, после чего предстоятель Русской православной церкви приложился к иконе.

Участниками службы станут многочисленные архиереи и представители духовенства столичных храмов.

Казанская икона Богородицы является одной из главных святынь Русской православной церкви.