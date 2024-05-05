Чудотворную Казанскую икону доставили на Пасху в храм Христа Спасителя
Патриарх всея Руси Кирилл проведет пасхальную вечерню с Казанской иконой
Фото - © РИА Новости
Чудотворную Казанскую икону Богородицы доставили в кафедральный соборный храм Христа Спасителя, сообщает ТАСС.
Там патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет праздничную пасхальную вечерню.
Икону установили на аналое в центре собора, после чего предстоятель Русской православной церкви приложился к иконе.
Участниками службы станут многочисленные архиереи и представители духовенства столичных храмов.
Казанская икона Богородицы является одной из главных святынь Русской православной церкви.