Чудное чуду: раскрыты лучшие рецепты дагестанских лепешек

Чуду — это традиционное блюдо народов Северного Кавказа, которое представляет собой лепешку из пресного теста с обилием начинки внутри. По словам экспертов, правильно приготовленное чуду должно быть с тонким тестом и большим количеством начинки, сообщает «Это Кавказ» .

Чаще всего в это блюдо кладут тыкву, зелень, творог, мясо и сыр. По форме чуду может закрытым, полузакрытым или открытым. В первом случае лепешка будет напоминать пирог, во втором — большую ватрушку, а в третьем — хачапури по-аджарски или пиццу.

Это северокавказское блюдо имеет множество вариаций. Традиционно его готовят из пресного теста, однако в Дагестане в ходу даргинские чуду, которые больше напоминают именно дрожжевой пирог.

Для приготовления чуду с зеленью и творогом нужно ситом просеять муку в глубокой миске, приправить ее солью и перемешать. Далее следует сделать в муке углубление и влить в него холодную воду.

«Перемешивайте массу столовой ложкой. Когда она загустеет, начинайте мять руками. Через пять минут тесто должно получиться мягким и не прилипать к рукам. При необходимости добавьте еще немного муки», — пишет «Это Кавказ».

После этого тесто надо переложить в глубокую посуду и накрыть полотенцем. Пока оно настаивается 10 минут, следует довести порубленную зелень и подсоленный творог до однородной массы, используя вилку. Далее надо скатать колбаску из теста, порезать ее на мелкие куски, слепить шарики примерно 6 см в диаметре и раскатать их в тонкие лепешки. На одну половину каждой из лепешек надо выложить 2 столовые ложки начинки, прикрыть ее другой половиной и зафиксировать края пальцами.

Обжаривать чуду надо на сковороде без масла и на среднем огне. Каждая сторона должна жариться примерно по 2 минуты. После этого чуду надо смазать растопленным сливочным маслом и приступать к трапезе.

Кроме того, чуду делают также с мясом и картофелем, сыром и зеленью, тыквой (в духовке) и даже с крапивой. Блюдо едят руками и исключительно в горячем виде.