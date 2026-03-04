Чтобы не было очередей: Стас Барецкий предложил способ снизить цены на кремацию

Развитие частных крематориев в России может сделать услугу дешевле и доступнее. Об этом РИАМО сообщил президент союза профессиональных ритуальных агентов, шоумен Стас Барецкий.

«Я как президент союза профессиональных ритуальных агентов предлагал в свое время сделать частные крематории, чтобы не было очередей. До сих пор считаю, что будущее за частными крематцехами! Это позволит разгрузить отрасль и снизить цену на услугу!» — сказал Барецкий.

Он добавил, что любой бизнес несет издержки.

«Платим за воздух, так сказать, в прямом смысле, так как шлак и дым, исходящий из печей крематория, не должен отравлять воздух, оборудование по счистке воздуха дорогое — импортное! Соответственно требует вложений, поэтому цены растут», — комментирует Барецкий.

Ранее Baza сообщала, что после Нового года в России резко поднялись цены на услуги кремации. В среднем стоимость выросла на 20 тыс. рублей.

