Подорожание газа и проблемы с печами: цены на кремацию взлетели в России

После Нового года в России резко поднялись цены на услуги кремации. В среднем стоимость выросла на 20 тыс. рублей, сообщает Baza .

Причиной стало повышение тарифов на электроэнергию для юридических лиц на 8–12% и подорожание газа для коммунально-бытовых нужд на 7–10%. Кроме того, на рост цен повлияли дефицит запчастей для импортных печей и рост расходов на газоочистные системы на фоне повышенного спроса.

Сильнее всего подорожание заметно в Москве и Подмосковье: в Николо-Архангельском крематории в Балашихе стоимость стандартной кремации с урной теперь составляет 80–85 тыс. рублей — почти в 2 раза больше, чем несколько месяцев назад. В Хованском крематории рост за 3 месяца достиг 8–10 тыс. рублей.

В других российских регионах зафиксирована аналогичная тенденция: в Новосибирске цены выросли в среднем на 17 тыс. рублей, в Мурманске — на 15 тыс., в Екатеринбурге — на 1–5 тыс.

При этом кремация остается самым популярным способом погребения. Как отметил руководитель похоронного дома «Журавли» Илья Болтунов, за последние два года ее доля достигла 60% против 40% у традиционных захоронений. Спрос связан с возможностью подзахоронения урн в любое время, переполненностью кладбищ и изменением отношения россиян к кремации.

