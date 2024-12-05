Что стало с владельцем «Хромой лошади» Заком через 15 лет после трагедии

Спустя 15 лет после страшного пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 158 человек, все виновники трагедии успели отсидеть свои сроки. Самый большой срок получил фактический владелец заведения Анатолий Зак. За эти годы он успел отсидеть в СИЗО, с горем пополам выплатить компенсации и вышел на свободу раньше срока, однако до сих пор неизвестно, уехал ли он за границу, сообщает aif.ru .

Анатолий Зак был фактическим владельцем «Хромой лошади», хотя и не подписывал никакие документы. По данным следствия, он получил более 57 миллионов рублей дохода за шесть лет работы заведения, говорится в сообщении.

Неудивительно, что в глазах общественности он стал главным виновником трагедии.

Ночью 5 декабря 2009 года, когда в клубе вспыхнул пожар, Зак выскочил в окно, собрал дома деньги и документы и поехал в аэропорт Екатеринбурга, но сбежать ему не удалось — по дороге его задержали.

На момент трагедии Заку было 36 лет. Размер компенсации, которую бизнесмен должен был выплатить пострадавшим, а их было более 400 человек, составил около 156 миллионов рублей. Бизнесмен пытался оспорить эту сумму, и чтобы получить компенсации, семьям погибших и пострадавших приходилось «выбивать» деньги через приставов.

Зак сменил несколько колоний: он сидел в Соликамске, Башкортостане, Карелии и в Челябинской области. Информация о том, что к Заку в колонии якобы применяют физическую силу и избивают, не подтвердилась.

Анатолий Зак вышел на свободу 4 сентября 2018 года, но не по УДО, которого добивался, а благодаря поправкам в УКэ. Они приравнивали один день в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима. А в СИЗО Зак провел около трех лет.

Оказалось, что во время заключения Зак был «злостным нарушителем порядка»: он допустил 17 нарушений и успел побывать в карцере.

После его освобождения некоторые СМИ писали, что экс-владелец «Хромой лошади» может проживать в Лондоне.