«Что происходит?»: москвичка нашла в продаже крем за 5 тыс руб с истекшим сроком

Жительница Москвы заявила, что нашла в одном из популярных магазинов косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» дорогостоящий крем бренда SOL DE JANEIRO, который находился в продаже с якобы истекшим сроком годности. По ее словам, магазин не стал реагировать на ее жалобу. РИАМО связалось с пресс-службой сети и выяснило, действительно ли в продаже находится продукция с истекшими сроками годности.

Версия москвички

Покупательница косметики SOL DE JANEIRO потребовала разъяснений от сети «Золотое яблоко», почему на полках торговых залов есть потенциально опасная продукция, которая может навредить здоровью потребителей с чувствительной кожей.

Речь идет о креме для тела Beija Flor Elasti-Cream объемом 240 мл, который реализуется в магазинах сети по цене 5 750 рублей. Конкретный случай был зафиксирован в торговой точке, расположенной в торговом центре «Афимолл» по адресу: Москва, Пресненская набережная, дом 2.

Девушка сняла ролик, в котором показала, как сканирует батч-код в приложении и система выдает ей информацию о том, что представленный продукт нельзя использовать, так как у него давно истек срок годности.

По словам москвички, представители розничной сети не отреагировали на ее претензии. Служба поддержки, со слов клиентки магазина, игнорирует обращения покупателей, несмотря на то, что в комментариях под постами компания обещала предоставить подарочные сертификаты.

При этом представители косметического бренда сообщили дату производства товара — 27 января 2025 года. Эта информация была получена после обращения покупательницы, которая направила запрос по рекомендации одного из пользователей в комментариях к видео.

Официальный комментарий магазина

В разговоре с РИАМО сотрудники «Золотого яблока» заявили, что тщательно следят за сроками годности продуктов на всех этапах: от поставки на склад до реализации в торговом зале или через интернет-магазин.

«Батч-код — это закодированное обозначение, которое используется производителями для внутренней маркировки своей продукции, то есть они не предназначены для расшифровки потребителями. Вся необходимая для потребителей информация размещена на упаковке в текстовом формате. В том числе и срок годности всех товаров», — пояснили представители магазина.

В настоящее время батч-коды законодательно не регулируются, поэтому они не унифицированы, и каждый производитель сам определяет вид, содержание, а также место размещения на упаковке.

По этой же причине не существует единой базы для корректной проверки батч-кодов — каталоги или калькуляторы, доступные пользователям онлайн, обрабатывают информацию из различных источников, в итоге данные далеко не всегда совпадают с реальными фактами.

«На территории РФ юридически значимую информацию несет маркировка „Честный знак“, которая содержит более полную, а также доступную для корректной проверки информацию о продукте.‎ „Золотое яблоко“ сотрудничает исключительно с производителями, авторизованными дистрибьюторами и официальными представителями брендов. Важный критерий включения товара в ассортимент — наличие всех деклараций и сертификатов в соответствии с российским законодательством», — добавили представители магазина.

