Что будет, если не простить: в епархии объяснили смысл Прощеного воскресенья

«Это не обряд, это действительно подготовка к Великому посту. Это заключительное воскресенье перед святым Великим постом. Господь напоминает нам, что путь возвращения к Богу — только через покаяние, через осознание своих грехов и поступков в жизни», — сказал Монаршек.

Он отметил, что человек живет среди других людей — в семье, на работе, в кругу друзей, и конфликты между людьми неизбежны.

«Бывает, что возникают какие-то разногласия между всеми нами. Такое происходит часто. И вот святая церковь как бы напоминает перед Великим постом, что, вступая в святой Великий пост, надо иметь примирение друг с другом. Мы вспоминаем в этот день слова Господа Иисуса Христа: если вы хотите, чтобы Господь простил вам ваши согрешения, то и вы должны прощать друг другу согрешения», — подчеркнул священнослужитель.

По его словам, Прощеное воскресенье — это напоминание о необходимости внутренней подготовки к посту.

«И вот Прощеное воскресенье — это просто напоминание церкви, что, если мы хотим вступить и провести святой Великий пост достойно, мы должны и к этому достойно подготовиться. И в особенности примириться друг с другом», — заключил он.

