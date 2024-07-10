Чрезвычайная обстановка: москвичей предупредили о новой погодной аномалии

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве в ближайшие дни ожидается новый пик жары. По его словам, 10 июля температура воздуха не превысит 27 градусов, однако после этого жара вновь начнет наступать, сообщает NEWS.ru .

Шувалов пояснил, что в среду по столице пройдет холодный фронт, в результате чего ветер примет северное или северо-восточное направление. Из-за чего в этот день не будет жарче 27 градусов, однако в следующие дни зной усилится.

«Каждый день будет прибавляться по градусу, и уже в выходные дни столбики термометров вновь покажут 30-31 градус тепла. Такие показатели на 2-4 градуса выше нормы», — сказал эксперт.

Синоптик добавил, что в выходные, 13 и 14 июля, в Москве ожидается повышенное атмосферное давление и небольшой ветер. Тем не менее, дождей до конца нынешней недели не прогнозируется, подчеркнул Шувалов.

Также глава «Метео» предупредил, что из-за сильной жары и отсутствия осадков пожароопасная обстановка вскоре может стать чрезвычайной в лесах Московской области.