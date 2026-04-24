Чомги начали брачные игры в Подмосковье

Водоемы Подмосковья стали местом брачных игр чомг, вернувшихся с зимовки на Черном, Каспийском и Азовском морях. Птицы уже замечены на прудах Бисеровского рыбхоза и в Наро-Фоминском округе. В этом году Союз охраны птиц России присвоил чомге статус птицы года, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Чомга — представитель семейства поганковых — регулярно встречается в регионе. Орнитологи и бердвотчеры фиксируют начало ухаживаний: самцы демонстрируют характерные ритуалы и привлекают самок на водоемах.

«Чомга встречается в Подмосковье довольно часто, но за этой необычной птицей всегда интересно наблюдать. На наших водоемах обитают и родственники чомги, занесенные в Красную книгу Московской области: малая, красношейная и серощекая поганки. Обилие поганкообразных в регионе — хороший индикатор качества окружающей среды, поскольку это семейство очень требовательно к чистоте воды и кормовой базе», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Во время брачного ритуала птицы сближаются и поднимаются в воде почти вертикально. Самец предлагает самке рыбу или пучок водорослей, после чего пара совершает совместное «шествие» по водной глади. Чомги редко поднимаются в воздух, предпочитая передвигаться по воде, что делает их поведение особенно зрелищным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.