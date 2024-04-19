Членов банды из Белгородской области заключили под стражу в Москве

Басманный суд Москвы отправил под стражу троих членов банды из Белгородской области по подозрению в вымогательстве, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Александр Бондарев, Геннадий Вислогузов и Константин Юрченко проведут за решеткой 1 месяц 19 суток, до 6 июня 2024 года. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статье о вымогательстве по факту безвестного исчезновения гражданина Скворцова.

Также в одном производстве соединены и другие уголовные дела. В частности, по фактам двух убийств, похищения и исчезновения двух человек. в Белгородской области. Вместе с этим речь идет и о вымогательстве, которое имело место быть в 2015 году в Абхазии.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал агента СБУ Владимира Головченко за организацию покушения на экс-полковника ведомства Василия Прозорова.