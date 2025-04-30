Член УИК из Балашихи представил Подмосковье на мероприятии в Ставропольском крае

С 27 по 30 апреля в городе Пятигорск на базе Центра знаний «Машук» при поддержке избирательной комиссии Ставропольского края прошло образовательное мероприятие «Молодежный избирательный актив: развитие и участие», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В обучающем процессе приняли участие представители 12 субъектов Российской Федерации, в их числе от Московской области — Пётр Попов — член участковой избирательной комиссии городского округа Балашиха, член Регионального штаба Общероссийского народного фронта в Подмосковье.

В течение 4 дней для участников мероприятия проводились лекции и мастер-классы по работе с молодежью, панельные дискуссии с экспертами. В ходе встречи были представлены и лучшие практики в этом направлении.

«Обсуждались вопросы привлечения к выборам молодежи с разных углов. Услышали мнение члена ЦИК России на этот счет. ЦИК планирует выпустить методичку о том как работать избирательным комиссиям всех уровней с молодежью. Также обсуждали факторы, влияющие на электоральное поведение различных групп. Надо переходить на электронный вид голосования. Даже практика показывает, что в большинстве случаев молодежь голосует дистанционно», — рассказал о мероприятии Петр Попов.

Он также подчеркнул, что в Балашихе вопросу привлечения на выборы молодых людей уделяется большое внимание.

«Все методы, которые сейчас доступны в регионах, у нас в округе используются. Это работа с ВУЗами и ССУЗами. А также правовое просвещение школьников, которое проводится с 8 класса. В рамках уроков о важном — два раза в год представляется информация об избирательной системе России», — поделился Пётр Попов.

Также в ходе мероприятия прошел просветительский квиз, посвященный 80-летию Великой Победы. Участники встречи с гордостью и искренними словами благодарности вспоминали историю и подвиги Героев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.