Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Польше. Он уехал в Россию транзитом через Чехию, сообщает Mash.

Сейчас спортсмен планирует идти добровольцем в ВС РФ и освобождать родные земли.

По словам Кузнецова, в 2021 году он принял присягу на Украине, после чего служил в спецчасти во Львовской области, куда привозили вооружение из США, ЕС и Великобритании. С началом СВО бойца отправили на передовую. По дороге он узнал, что украинская тероборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев.

После того, как Сергей был ранен, он попал в госпиталь. Там медики требовали с солдат деньги за любую манипуляцию. После этого Кузнецов решил бежать к родственникам в Россию.