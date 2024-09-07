Член ОПМО Ермаков: более 67% жителей Подмосковья проголосовали через ДЭГ

На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) зарегистрировались 209 354 человека через портал госуслуг. По состоянию на 6 сентября, более 67% из них уже проголосовали, сообщил член Общественной палаты Московской области Илья Ермаков.

«Электронное голосование набирает популярность в Подмосковье и стало одним из лидеров среди регионов Российской Федерации по числу участников. <…> Это удобно, надежно и безопасно», — сказал Ермаков.

Он добавил, что молодое поколение активно участвует в выборах, и 6 сентября, несмотря на будний день, большинство голосующих сделали это именно через гаджеты.

«Система электронного голосования отработана на таких важных событиях, как выборы губернатора Московской области и выборы президента России. Платформа работает стабильно, и каждый может зайти на сайт (https://vybory.gov.ru/), выбрать свой регион и наблюдать за процессом голосования онлайн», — отметил член Общественной палаты Подмосковья.

По его словам, для многих электронное голосование стало удобным решением. Например, люди, уезжающие за город, могут проголосовать, не тратя лишнего времени.

«Электронное голосование позволяет исполнить гражданский долг за считаные минуты — процесс занимает всего 3-5 минут. Мы изучали мировой опыт в этой области, и сейчас по уровню внедрения электронного голосования Россия является одним из лидеров на международной арене», — резюмировал Ермаков.

В Подмосковье 7 сентября проходит второй день выборов в муниципальные советы депутатов. С 6 по 8 сентября жители выбирают депутатов в 25 округах. Еще в трех муниципалитетах — Пушкинском, Наро-Фоминском округах и Подольске — проходят дополнительные выборы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.