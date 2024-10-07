Чистоту и порядок навели на лесном участке вблизи «Дома Доброты» в Истре

Лесная охрана Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» совместно с жителями и сотрудниками администрации городского округа Истра приняли участие в акции «Чистый лес». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Порядок и чистоту наводили на лесном участке Новоиерусалимского участкового лесничества вблизи «Дома Доброты» города Истра. Эта лесная территория расположена в черте города, где проложено множество дорожек, и знаменита местом произрастания реликтового дерева — бархата амурского. Более 50 человек приняли участие в мероприятии, в ходе которого была распилена и сложена валежная древесина и собрано небольшое количество мусора.

«Благодарим всех, кто принял участие в акции, несмотря на дождливую погоду. Горячий чай с пирожками и вкуснейший плов стали приятным бонусом и замечательным завершением хорошо организованного мероприятия на благо наших лесов», — прокомментировала заместитель директора Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Мира Платонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.