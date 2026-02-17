Число жертв стрельбы на хоккейном матче в Род-Айленде увеличилось до трех
Число жертв стрельбы во время хоккейного матча в штате Род-Айленд в США, увеличилось до трех, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WJAR.
Отмечается, что один из пострадавших скончался. Еще трое пострадавших находятся в больнице, их состояние оценивается как критическое.
Во время хоккейного матча в штате Род-Айленд в США произошла стрельба. Ранее сообщалось о двух погибших.
Инцидент произошел около 14.00 (22.00 мск) в городе Потакет. На ледовой арене должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
