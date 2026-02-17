сегодня в 06:26

Число жертв стрельбы на хоккейном матче в Род-Айленде увеличилось до трех

Число жертв стрельбы во время хоккейного матча в штате Род-Айленд в США, увеличилось до трех, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WJAR.

Отмечается, что один из пострадавших скончался. Еще трое пострадавших находятся в больнице, их состояние оценивается как критическое.

Во время хоккейного матча в штате Род-Айленд в США произошла стрельба. Ранее сообщалось о двух погибших.

Инцидент произошел около 14.00 (22.00 мск) в городе Потакет. На ледовой арене должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

