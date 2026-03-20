Число жалоб россиян на работу Telegram за сутки превысило 13 тыс.
Количество жалоб россиян на работу Telegram за сутки превысило 13 тыс., свидетельствуют данные сервиса «Сбой. РФ».
Telegram снова массово сбоит в России. Проблемы с доступом к мессенджеру зафиксировали в 30 городах.
Наибольшее число жалоб поступает из Магаданской и Ленинградской областей. Проблемы с доступом к Telegram испытали жители Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.
Россияне жалуются на сбой в работе мобильного приложения. У некоторых не приходят оповещения.
Во многих городах России фиксируется сбой в работе веб-версии приложения. У некоторых пользователей мессенджер не открывается ни на одном устройстве.
По данным сбой.рф, наибольшее число жалоб на работу Telegram подали жители Москвы. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем —Новосибирская область.
