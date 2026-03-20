сегодня в 23:18

Число жалоб россиян на работу Telegram за сутки превысило 13 тыс.

Количество жалоб россиян на работу Telegram за сутки превысило 13 тыс., свидетельствуют данные сервиса « Сбой. РФ ».

Telegram снова массово сбоит в России. Проблемы с доступом к мессенджеру зафиксировали в 30 городах.

Наибольшее число жалоб поступает из Магаданской и Ленинградской областей. Проблемы с доступом к Telegram испытали жители Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

Россияне жалуются на сбой в работе мобильного приложения. У некоторых не приходят оповещения.

Во многих городах России фиксируется сбой в работе веб-версии приложения. У некоторых пользователей мессенджер не открывается ни на одном устройстве.

По данным сбой.рф, наибольшее число жалоб на работу Telegram подали жители Москвы. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем —Новосибирская область.

