Число волонтеров в России ежегодно растет. Согласно данным, только за последние пять лет количество активных участников волонтерских движений увеличилось на 30%, достигнув нескольких миллионов человек. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев.

«Особую популярность приобрела акция #МЫВМЕСТЕ. Создатель акции Антон Метелев с помощью своей команды смог объединить людей по всей стране в период пандемии. Все это стало возможно благодаря поддержке президента России Владимира Путина, который уделяет волонтерству особое внимание: одним из важных последних решений в этой области стало подписание главой государства Указ о поддержке волонтеров в новых регионах России. Включено в работу и правительство РФ: за 2023 год кабмин поддержал более 15 тысяч проектов, направленных на помощь нуждающимся», — сказал политолог.

Огромное количество вдохновляющих примеров подтверждает, что взаимопомощь в России — это не просто слова, добавил Бутнев.

Добровольцы помогают организовывать масштабные мероприятия, поддерживают социально уязвимые категории граждан и рискуют своей жизни на передовой. Такая активность отражает глубоко укоренившиеся в нашем обществе традиционные ценности поддержки и взаимопомощи.