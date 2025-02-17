Число участников московских студенческих отрядов выросло на 33% с 2022 года

Мэр Москвы Сергей Собянин в день празднования российских студенческих отрядов рассказал, что в Московском региональном отделении Российских студенческих отрядов (РСО), созданном для поддержки студентов и школьников, насчитывается несколько тысяч участников. Члены РСО регулярно становятся обладателями первых и призовых мест на профессиональных конкурсах не только в России, но и за ее пределами, сообщает газета «Известия» .

«С 2022 года число участников движения выросло на 33%: функционируют свыше 150 отрядов, к которым присоединились молодые москвичи из 80 городских образовательных организаций», — отметил глава столицы.

По словам мэра, любой студент или школьник Москвы в возрасте от 14 лет может присоединиться к отрядам. Также предусмотрен широкий перечень профессий, в которых подростки могут попробовать себя.

Они могут стать вожатыми, проводниками, санитарами, медицинскими сестрами, а также заняться археологией, реставрацией, зоотехникой, ветеринарией и освоить строительные специальности.

Московское региональное отделение РСО является одной из ведущих молодежных организаций в городе. Движение российских студенческих отрядов было основано 65 лет назад. Сейчас его участниками являются более 3 тысяч молодых ребят.