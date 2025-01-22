Число преступлений в Королеве снизилось на 4,9% в 2024 году

22 января на заседании городского совета депутатов под председательством Александра Ходырева начальник УМВД России по городскому округу Королев Игорь Лащук отчитался о работе управления за минувший год, сообщает пресс-служба администрации округа.

В отчетном периоде общий массив зарегистрированных преступлений снизился на 4,9% и составил 2077 преступлений. Раскрыто 1 413 преступлений, из них 41 — преступление прошлых лет, 383 — кражи, 20 — грабежей, 326 — тяжких и особо тяжких преступлений.

Руководитель королевской полиции отметил, что важную роль при предупреждении и раскрытии преступлений играет система видеонаблюдения «Безопасный город».

В настоящее время на территории городского округа Королев установлено 2 467 камер видеонаблюдения, из них: в местах массового пребывания граждан — 373; в жилом секторе — 981; в торговых, офисных объектах и развлекательных центрах — 57; на автомобильных дорогах, перекрестках для контроля передвижения транспортных средств — 104; на въезде и выезде из города — 17; школах и других образовательных учреждениях — 933; на объектах транспорта — 2.

С помощью камер видеонаблюдения в прошлом году выявлено 93 преступления, раскрыто 161 преступление.

Председатель Совета депутатов Александр Ходырев поблагодарил Игоря Лащука и весь личный состав управления за слаженную работу по обеспечению общественного порядка в городе. За безопасностью на массовых мероприятиях в 2024 году следили 101 760 сотрудников полиции, Росгвардии, представители Королевского хуторского казачьего общества Московской области, сотрудники добровольной народной дружины и частных охранных организаций.

Также на заседании депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в устав городского округа Королев Московской области. Публичные слушания по этому вопросу прошли 15 января в ДиКЦ «КОСТИНО» и утверждение плана работы совета депутатов городского округа Королев Московской области на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.