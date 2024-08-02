Число потенциальных контрактников в 1,5 раза взлетело в Астраханской области

За месяц в Астраханской области резко выросло число желающих служить в ВС РФ

Мужчин в Астраханской области мотивирует необходимость защищать Родину. За последний месяц в регионе в 1,5 раза выросло число желающих заключить контракты о военной службе с Минобороны РФ, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу губернатора Игоря Бабушкина.

По словам начальника пункта отбора граждан на военную службу по контракту Бадмы Сангаджиева, Астрахань — весьма патриотичный регион. Он отметил, что за последние дни только из его пункта отбора на службу примерно по 20 астраханцев.

При отборе бойцов специалисты Южного военного округа ориентируются на два основных критерия: отсутствие медицинских противопоказаний и личное желание служить.

Жители Астрахани, заключающие контракт на службу в войсках, получают единовременные федеральную и региональную выплату по 400 и 500 тысяч рублей соответственно.