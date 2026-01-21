Число откликов на вакансии достигло максимума

В 2025 году Сбер зафиксировал рекордный интерес со стороны соискателей: на вакансии компании поступило 5 млн резюме. Фактически почти каждый шестнадцатый рассматривал Сбер как потенциальное место работы, что подтверждает статус компании как одного из самых привлекательных работодателей страны, передает пресс-служба банка.

В 2025 году Сбер нанял более 40 тыс. человек, а средний конкурс на одну вакансию составлял около 120 кандидатов.

Высокий интерес со стороны кандидатов сочетается с устойчивым желанием сотрудников развиваться внутри компании: более 120 тысяч человек работают в Сбере свыше пяти лет, еще более 20 тысяч — от трех до пяти лет. В Сбере поддерживают профессиональный рост — как вертикальный, так и горизонтальный: сотрудники могут развиваться в управленческой экспертизе, менять направления, осваивать новые роли и технологии. Свыше 6 тысяч сотрудников перевелось внутри компании на новые роли в 2025 году. Возможности развития доступны всем — вне зависимости от стажа, позиции или подразделения.

В Сбере большое внимание уделяется командам и корпоративной культуре. Один из ключевых инструментов — реферальная программа: сегодня каждый третий сотрудник пришел в компанию по рекомендации коллег. Такой подход позволяет сотрудникам формировать команды, в которых комфортно работать, и усиливает внутреннюю вовлеченность.

«Пять миллионов откликов за год — это не просто рекорд, это осознанный выбор людей в пользу Сбера. Рынок труда очень конкурентный, и доверие соискателей для нас — ключевой показатель. Но не менее важно другое: в Сбере люди остаются, развиваются и рекомендуют компанию своим близким. Это значит, что мы создаем среду, в которой можно строить долгую профессиональную траекторию, расти внутри компании и чувствовать себя частью сильной команды», — сказала старший управляющий директор-директор управления привлечения талантов Сбера Анна Овчинникова.