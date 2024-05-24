Число МСП в Подмосковье выросло почти на треть за 5 лет

Московская область входит в топ-3 среди регионов России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. В секторе МСП заняты около 1,9 млн человек, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 456 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил порядка 30%. Сегодня предприниматели Московской области наиболее активно заняты в сфере оптовой и розничной торговли — 34%, перевозок — 10%, а также в строительстве и ремонте — 8%», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что традиционно малый и средний бизнес составляет порядка 30% экономики Подмосковья.

Она также напомнила, что в целях поддержки бизнеса в регионе создан ряд мер поддержки и сервисов. Так, в течение года предприниматели могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы и субсидии для бизнеса по франшизе.

Кроме того, в Подмосковье работает субсидия на покупку и лизинг оборудования. Отдельные меры поддержки созданы для социальных предприятий.

Екатерина Зиновьева также напомнила, что в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательства» в регионе создан центр «Мой бизнес» Московской области, предоставляющий бизнесу инжиниринговые услуги, а также услуги по продвижению и рекламе.

Воспользоваться программами льготного финансирования предприниматели могут в Московском областном фонде микрофинансирования. Сегодня бизнесу доступны кредиты размером до 5 млн рублей по 13 программам фонда.

Информация о поддержке бизнеса доступна на инвестиционном портале Московской области и в Telegram-канале Мининвеста Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.