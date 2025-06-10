Число бронирований туржилья в Подмосковье к июню выросло в полтора раза

На основе данных платформы Bronevik.com специалисты проанализировали, куда чаще всего отправлялись туристы из России в Московской области летом. Заметно, что интерес к отдыху в Подмосковье на июньские праздники вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Среди всех направлений больше всего бронирований пришлось на Коломну, сообщила пресс-служба МТС.

Согласно статистике Bronevik.com, число забронированных вариантов размещения на праздничные дни в июне увеличилось на 47% в годовом сравнении. Этот скачок спроса объясняется переносом выходного с 8 марта на 13 июня, благодаря чему у россиян образовались четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня.

Коломна, которую называют «городом трех рек», заняла первое место по популярности на длинные выходные, собрав 18% всех заказов. Далее с существенным отставанием расположились Сергиев Посад (6%), Волоколамск и Клин (по 5%), а также Звенигород (4%).

Топ-5 городов Подмосковья по бронированиям на июньские праздники в 2025 году:

Коломна — 18%;

Сергиев Посад — 6%;

Волоколамск — 5%;

Клин — 5%;

Звенигород — 4%.

· Средняя стоимость проживания за ночь в праздники составила 7 100 рублей. Туристы обычно бронировали жилье за 26 дней до заезда, а средняя продолжительность поездки равнялась двум суткам.

· Коломна лидирует не только по бронированиям на праздники, но и по спросу на всё лето. Интерес к этому городу вырос на 53% в годовом выражении, а его доля в общем числе заказов по области достигла 8%. На втором месте — Сергиев Посад (4%). Также в пятерку самых востребованных направлений вошли Клин, Воскресенск и Красногорск (по 3%).

Топ-5 городов Московской области по летним бронированиям в 2025 году:

Коломна — 8%;

Сергиев Посад — 4%;

Клин — 3%;

Воскресенск — 3%;

Красногорск — 3%.

При этом рекордный рост спроса зафиксирован в Яхроме — здесь количество заказов увеличилось почти втрое. Хотя город традиционно ассоциируется с горнолыжным отдыхом, летом он также набирает популярность. Туристов привлекают благоустроенные пляжи Яхромского водохранилища, считающегося одним из самых чистых в регионе, а также возможности для активного отдыха: велосипедные маршруты, рыбалка и другие развлечения. Близость к Москве делает его удобным вариантом для коротких поездок на выходные.

Топ-5 городов Подмосковья с самым высоким ростом бронирований летом 2025 года:

Яхрома — +192%;

Воскресенск — +169%;

Пересвет — +121%;

Пушкино — +78%;

Егорьевск — +64%.

Средняя цена ночевки в туристическом жилье на летний период составила 6 200 рублей. Около 34% всех поездок запланированы на выходные — с проживанием 1-2 ночи.

Наиболее популярным типом размещения остаются отели и мини-отели (71% бронирований). Апартаменты и гостевые дома выбрали 10% туристов. Однако быстрее всего растет спрос на глэмпинги: несмотря на небольшую долю (2%), число заказов увеличилось в 2,5 раза (+141%).

Больше всего ранних бронирований пришлось на объекты без звезд (39%) и трехзвездочные отели (37%). На размещение категории 4 звезды приходится 19% заказов, 1-2 звезды — 3%. Пятизвездочные варианты заняли лишь 2%, но их популярность выросла на 20% в годовом выражении.