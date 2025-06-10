Число бронирований туржилья в Подмосковье к июню выросло в полтора раза
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На основе данных платформы Bronevik.com специалисты проанализировали, куда чаще всего отправлялись туристы из России в Московской области летом. Заметно, что интерес к отдыху в Подмосковье на июньские праздники вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Среди всех направлений больше всего бронирований пришлось на Коломну, сообщила пресс-служба МТС.
Согласно статистике Bronevik.com, число забронированных вариантов размещения на праздничные дни в июне увеличилось на 47% в годовом сравнении. Этот скачок спроса объясняется переносом выходного с 8 марта на 13 июня, благодаря чему у россиян образовались четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня.
Коломна, которую называют «городом трех рек», заняла первое место по популярности на длинные выходные, собрав 18% всех заказов. Далее с существенным отставанием расположились Сергиев Посад (6%), Волоколамск и Клин (по 5%), а также Звенигород (4%).
Топ-5 городов Подмосковья по бронированиям на июньские праздники в 2025 году:
- Коломна — 18%;
- Сергиев Посад — 6%;
- Волоколамск — 5%;
- Клин — 5%;
- Звенигород — 4%.
· Средняя стоимость проживания за ночь в праздники составила 7 100 рублей. Туристы обычно бронировали жилье за 26 дней до заезда, а средняя продолжительность поездки равнялась двум суткам.
· Коломна лидирует не только по бронированиям на праздники, но и по спросу на всё лето. Интерес к этому городу вырос на 53% в годовом выражении, а его доля в общем числе заказов по области достигла 8%. На втором месте — Сергиев Посад (4%). Также в пятерку самых востребованных направлений вошли Клин, Воскресенск и Красногорск (по 3%).
Топ-5 городов Московской области по летним бронированиям в 2025 году:
- Коломна — 8%;
- Сергиев Посад — 4%;
- Клин — 3%;
- Воскресенск — 3%;
- Красногорск — 3%.
При этом рекордный рост спроса зафиксирован в Яхроме — здесь количество заказов увеличилось почти втрое. Хотя город традиционно ассоциируется с горнолыжным отдыхом, летом он также набирает популярность. Туристов привлекают благоустроенные пляжи Яхромского водохранилища, считающегося одним из самых чистых в регионе, а также возможности для активного отдыха: велосипедные маршруты, рыбалка и другие развлечения. Близость к Москве делает его удобным вариантом для коротких поездок на выходные.
Топ-5 городов Подмосковья с самым высоким ростом бронирований летом 2025 года:
- Яхрома — +192%;
- Воскресенск — +169%;
- Пересвет — +121%;
- Пушкино — +78%;
- Егорьевск — +64%.
Средняя цена ночевки в туристическом жилье на летний период составила 6 200 рублей. Около 34% всех поездок запланированы на выходные — с проживанием 1-2 ночи.
Наиболее популярным типом размещения остаются отели и мини-отели (71% бронирований). Апартаменты и гостевые дома выбрали 10% туристов. Однако быстрее всего растет спрос на глэмпинги: несмотря на небольшую долю (2%), число заказов увеличилось в 2,5 раза (+141%).
Больше всего ранних бронирований пришлось на объекты без звезд (39%) и трехзвездочные отели (37%). На размещение категории 4 звезды приходится 19% заказов, 1-2 звезды — 3%. Пятизвездочные варианты заняли лишь 2%, но их популярность выросла на 20% в годовом выражении.