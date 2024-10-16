Чипирование и регистрацию питомцев проведут в Мытищах 19 октября

В Мытищах 19 октября состоится введение микрочипов без посещения ветклиники. Место встречи — улица Борисовка, около собачьей площадки, время — с 12:00 до 14:00. Квалифицированные специалисты проведут чипирование животных и регистрацию прямо во время выгула и внесут данные о хозяине в государственную регистрационную базу Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также будет доступна вакцинация собак и кошек, а их владельцам напомнят правила ухода за домашним любимцем.

В чем важность процедуры? Внесенное в базу данных животное легче найти, если оно потерялось, если собака попадет в приют — по чипу легко будет определить хозяина. Также упрощается перевоз животных за границу, и, в отличие от ошейника, чип не может потеряться.

Содержание домашнего животного накладывает на владельца большую ответственность, задача человека — обеспечить безопасность тем, кого они приручили. Одна из важных процедур — чипирование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.