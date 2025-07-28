Чиновница угрожает вывезти деда погибшего снайпера «Вагнера» на носилках в глушь

Инвалид-колясочник из Нижнего Новгорода, который в одиночку воспитал внука Евгения Чиркова, погибшего на СВО, пожаловался на угрозы выселения от местной чиновницы. По словам 79-летнего пенсионера Анатолия Виссарионовича, представительница соцзащиты говорила, что после похорон внука его «на носилках из дома вынесут и увезут в деревню», сообщает «Ленинская смена» .

После смерти матери Евгений Чирков остался один и жил с дедушкой, который 20 лет отслужил в военно-транспортной авиации. Сироте выделили квартиру в Нижнем Новгороде, куда позже переехал и его дед. В квартире был прописан только Евгений, без Анатолия Виссарионовича.

В 2022 году мужчина ушел на СВО. Он служил снайпером в штурмовой роте, сражался в рядах ЧВК «Вагнер» и регулярной армии, получал награды и благодарственные письма от властей ЛНР. Позже, в ходе боевых действий под Кременной, Евгений погиб.

После смерти внука к Анатолию Виссарионовичу пришла сотрудница соцзащиты, заявившая, что пенсионер в квартире не прописан, а единственный живший здесь человек уже мертв. Она уведомила мужчину, что его намерены выселить и отправить жить по месту прописки — в деревню Константиновка Княгининского района.

«Прямо так и сказала — как похоронят внука, готовьтесь к тому, что на носилках вас из дома вынесут и увезут в деревню!» — вспомнил 79-летний пенсионер.

Константиновка удалена от райцентра на 7 км, официальная численность населения там составляет 25 человек. В доме, куда хотят отправить Анатолия Чиркова, нет газа, воды и отопления.

«Это, конечно, сильно меня подкосило. Почему мне не хотят дать дожить свой век в этой квартире? Я ведь по всем счетам всегда честно платил и продолжаю платить. За что меня отсюда выселять? Или, может, эта квартира кому-то понадобилась?» — признался пожилой инвалид-колясочник.

Рассказавшая историю пенсионера газета отмечает, что не намерена бросать дело на самотек и хочет довести ситуацию до внимания компетентных лиц.