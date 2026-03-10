Чиновница поплатилась за секретный новогодний корпоратив в ХМАО

Начальницу управления по культуре и спорту в Пыть-Яхе уволили после вечеринки

В Пыть-Яхе (ХМАО) после секретного корпоратива покинула пост начальник управления по культуре и спорту Екатерина Усова, сообщает Ura.ru .

Источники в политической горвласти связывают отставку Усовой с предновогодним корпоративом, который прошел 26 декабря в одном из зданий администрации. На мероприятии были танцы, шашлыки и шампанское.

Еще ранее Усова прославилась на Урале громким делом. В 2019 году женщина заявила, что помогать необходимо лишь «нормальным инвалидам», а их меньшинство. Остальным нужно только «гульнуть и бухнуть».

Усова стала третьим чиновником местного соцблока, который ушел с должности после вечеринки. Ранее из горадминистрации уволились замглавы по соцполитике Золотых и начальник управления образования Букреева.

