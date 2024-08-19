Чин основания храма в Раменском возглавил Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел

Храм на городском Дементьевском кладбище строится в честь воинов погибших в специальной военной операции. В настоящее время заложен фундамент храма и произведена разметка стен. Храм имеет форму шестигранника, в высоту по кресту он будет 22 м, передает пресс-служба администрации городского округа.

Чин основания храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 17 августа возглавил Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

В закладке капсулы приняли участие также благочинный первого Раменского церковного округа, настоятель Борисоглебского и Троицкого храмов г. Раменское игумен Никодим (Лунев) и настоятель Казанского храма г. Раменское протоиерей Андрей Козорезов.

На богослужении присутствовал заместитель главы Раменского округа Владимир Каменских, председатель Комитета по культуре и туризму Андрей Толстяков, руководитель Штаба Комитета СВО Раменского округа Анастасия Солодкова, участники спецоперации, ветераны боевых действий, родные бойцов, погибших при исполнении воинского долга, фронтовые волонтеры, воспитанники ВПК «Высота» и жители округа.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел поздравил собравшихся с началом возведения нового храма. Он подарил каждому участнику мероприятия белую розу, как символ благословления.

«Строительство храмов во всей истории России — считалось делом богоугодным и благородным. Храмы и церкви возводились в честь победы над болезнями и на полях сражений. Люди объединялись не только усилиями, но и верой. Верой в будущее для своих потомков. Поэтому строительство храма здесь, на Раменской земле, в честь наших раменчан — это еще и сохранения памяти. Сохранение памяти о наших воинах, отдавших жизнь за нас с вами», — подчеркнула руководитель Раменского Штаба Комитета СВО Анастасия Солодкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.