«Чилить» и «ботать»: блогеры научили подмосковных родителей молодежному сленгу

В Подмосковье прошли съемки социального проекта канала 360.ru под названием «Родителей в школу!». Известные блогеры, среди которых Карина Кросс и Леша Янгер, знакомили родителей с молодежным сленгом, мемами и актуальными трендами, сообщает 360.ru .

Съемки проекта состоялись в образовательном центре «Вершина» 27 июля. Детей и их родителей планировалось собрать в учебном классе, однако из-за большого количества поданных заявок, мероприятие организовали в поточном амфитеатре.

«Можно жаловаться на увлечения и речь детей, а можно сделать шаг им навстречу и попытаться понять, почему им интересна эта игра или песня, что значит та или иная непонятная вам фраза. Мы считаем, что такая встреча, такой интенсив полезен всем. Для детей это возможность пообщаться со своими кумирами вживую, для родителей — стать ближе к своему ребенку», — поделился заместитель гендиректора телеканала Алексей Коваль.

Лекции для родителей охватили темы музыкальных трендов, компьютерных игр, сленга и мемов. Блогер Катя Екатзе поделилась историей о Хагги Вагги, а Антон Лаврентьев пояснил значения таких слов, как «чилить» и «ботать». Леша Янгер помог родителям создать TikTok-видео, а завершился учебный день экзаменом от Карины Кросс.

Тем родителям, которые успешно ответили на вопросы в тесте, вручали сертификаты. В них сказано, что взрослый «не является скуфом, выкупает за сленг, мемы и молодежные тренды».

Для тех, кто заинтересован в обучении, также подготовили короткие видеоматериалы.