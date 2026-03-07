Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в июне

Россиян ожидает короткая рабочая неделя в июне 2026 года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости .

Работать придется всего четыре дня — с 8 по 11 июня включительно. При этом четверг, 11 июня, будет сокращенным предпраздничным днем. Длинные выходные продлятся три дня: 12, 13 и 14 июня.

Такой график связан с тем, что День России, который празднуется 12 июня, выпадает на пятницу. Следующий за ним выходной — суббота, 13 июня — не переносится, что и формирует три полноценных выходных дня подряд.

Нилов подчеркнул, что распределение рабочего времени полностью соответствует Трудовому кодексу.

