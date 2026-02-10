Четырех нарушителей незаконного обращения с отходами оштрафовали на юге Подмосковья

Четверо жителей Ленинского и Коломенского округов были привлечены к административной ответственности за незаконную транспортировку и выгрузку отходов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора министерства экологии и природопользования Московской области вынесли постановления о штрафах по фактам нарушений в Ленинском и Коломенском округах.

Сотрудники полиции Ленинского округа задержали трех человек, которые перевозили отходы без разрешительных документов в поселке Володарского и рядом с садовым некоммерческим товариществом «Дубрава». В Коломенском округе в поселке Пески был задержан гражданин, выгрузивший отходы на открытый грунт.

Все четверо нарушителей привлечены к административной ответственности в виде штрафов. В министерстве подчеркнули, что совместные рейды надзорных и правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом отходов в Подмосковье продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.