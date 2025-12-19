Четыре жителя Балашихи получили губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей XIII губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» 18 декабря. Среди лауреатов оказались общественные деятели, волонтеры, бойцы и члены семей героев, в том числе погибших.

Премию получил житель Балашихи, боец с позывным «Арт», который служил в мотострелковом полку, уничтожил более 12 объектов противника и был награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени. На церемонии он впервые после долгой разлуки встретился с семьей. Отец бойца поблагодарил губернатора за возможность присутствовать на награждении сына.

В номинации «Доброе дело» лауреатом стала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова. Она занимается общественной деятельностью с 2012 года и организует работу нескольких крупных сообществ округа.

Премию также получили начальник учебно-тренировочного комплекса ЦСП «Витязь» Николай Ряжских и инструктор по первой помощи, ветеран СВО Тимур Юнусов. Вручал награды Герой России, директор ЦСП «Витязь» и руководитель Балашихинского Совета ветеранов Сергей Лысюк.

Премия проводится в Подмосковье с 2013 года, ее лауреатами стали более 13 тысяч человек. Призовой фонд превышает 1,5 миллиарда рублей, средства направляются на помощь бойцам, гуманитарную логистику и социальные проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.