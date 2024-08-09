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Четыре украинских беспилотника сбили над Брянской областью

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram -канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.

По его словам, в результате никто не пострадал, обошлось без разрушений. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины.