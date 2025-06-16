Четыре партии призвали проверить действия силовиков в отношении редактора URA.RU

Партии «Новые люди», Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) и «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) ранее призвали расследовать возможные превышения полномочий со стороны правоохранительных органов в отношении редактора URA.RU Дениса Аллаярова. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) стала уже четвертой парламентской партией, присоединившейся к призыву проверить силовиков по этому делу. Об этом сообщило агентство URA.RU .

Коммунисты считают необоснованным помещение Аллаярова под стражу на два месяца по обвинению в передаче взятки в размере 20 тысяч рублей родственнику, работающему в полиции, при отсутствии убедительных доказательств.

Депутат от КПРФ Ренат Сулейманов направил официальный запрос генеральному прокурору Игорю Краснову в связи с обысками в центральном офисе агентства и задержанием руководителя свердловской редакции.

«Прошу вас провести прокурорскую проверку соблюдения законодательства в ходе проведения следственных действий, в случае выявления нарушений, принять меры прокурорского реагирования», — написал Сулейманов.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Владислав Даванков просил генпрокурора взять под контроль ход уголовного дела Аллаярова и оценить законность действий силовиков во время обысков. Аналогичное обращение с просьбой о проверке на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина направил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Также в ситуацию включился Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по социальной политике, представляющий ЛДПР.

Аллаяров был задержан 5 июня по подозрению в подкупе должностного лица. Следствие утверждает, что Денис якобы передал 20 тысяч рублей своему дяде, сотруднику полиции, за информацию о преступлениях в регионе. 6 июня Ленинский районный суд принял решение о заключении Аллаярова под стражу на 60 дней. Редакция URA.RU считает данную меру пресечения избыточной, а само дело — попыткой давления на агентство, которое соблюдает законодательство и ориентировано на интересы аудитории.