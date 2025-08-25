Четыре комплекса по обращению с отходами появятся в Алтайском крае

Российский экологический оператор планирует вложить порядка 13,9 млрд рублей в четыре комплекса по переработке отходов в Алтайском крае, передает пресс-служба компании.

Их построят в Павловском, Алейском, Бийском и Славгородском районах региона. Суммарная мощность объектов составит порядка 520 тыс. тонн в год.

«Алтайскому краю необходимо развивать инфраструктуру обращения с ТКО. Здесь сосредоточены уникальные памятники природы, и нельзя допустить, чтобы они „зарастали“ мусором, — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова. — Развитие отрасли по обращению с отходами позволит улучшить экологическую ситуацию, повысить качество жизни местных жителей, а также скажется на туристической привлекательности региона. Поэтому РЭО инвестирует в каждый из запланированных проектов до 95% от общей стоимости».

Алтайский край вошел в перечень из 19 регионов, которые могут ускоренно запускать проекты по созданию объектов обработки и утилизации ТКО. Такой механизм заработал в рамках распоряжения № Правительства 649-р.

Инвестиции РЭО в КПО «Павловский» составят около 6,4 млрд рублей, его мощность составит 250 тыс. тонн отходов в год. В КПО «Алейский» и КПО «Бийский» компания направит порядка 2,6 млрд рублей на каждый объект, там будут перерабатывать по 100 тыс. тонн в год. Все три объекта реализуются в рамках концессионных соглашений без проведения конкурса в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 649-р.

Также РЭО планирует проинвестировать КПО «Славгородский» на 2,3 млрд рублей, мощность — 70 тыс. тонн в год. Данный объект реализует в рамках концессионного соглашения по стандартной процедуре без ускорения.