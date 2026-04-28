Эксперт Беляев объяснил, как горизонтальный рост удерживает сотрудников

Руководитель образовательного направления Битрикс24 Михаил Беляев заявил, что горизонтальный карьерный рост помогает компаниям удерживать сотрудников и сохранять их мотивацию, сообщает АБН24 .

Повышение перестало быть единственным способом карьерного развития. По словам Михаила Беляева, сотрудники все чаще выбирают горизонтальный трек вместо управленческого.

«Проблема начинается не в момент, когда человек пишет заявление, а когда перестает видеть пути движения внутри компании. Если у сотрудника нет ясного ответа на вопрос «что дальше?», компания постепенно теряет не только его интерес к развитию, но и часть его энергии, инициативы и готовности вкладываться в результат», — отметил спикер.

«Зумеры реже рассматривают руководящую роль как обязательную карьерную цель: 52% молодых специалистов не планируют идти в среднее звено менеджмента. Это не означает отказа от роста как такового — скорее, речь о ином понимании карьеры, других приоритетах и ценностях. Им принципиально, чтобы работа давала пространство для развития», — подчеркнул Беляев.

Он добавил, что горизонтальный рост позволяет молодым сотрудникам получать динамику, а опытным — развиваться без отказа от экспертной роли.

«Горизонтальный рост дает компании более устойчивую модель развития. Он позволяет не терять сильных специалистов, когда управленческий трек им не подходит. В результате сотрудник получает понятный следующий шаг внутри компании, а бизнес — шанс сохранить экспертизу, снизить риск демотивации и реже закрывать ключевые потребности через внешний рынок», — объяснил Беляев.

