Марсоходы NASA сделали панорамы Марса на 360 градусов

Марсоходы NASA «Кьюриосити» и «Персеверанс», находящиеся на расстоянии более 3,7 тысячи километров друг от друга, передали на Землю панорамные снимки Красной планеты на 360 градусов. Изображения, собранные из тысяч кадров, раскрывают детали формирования Марса, его водного прошлого и возможность существования жизни.

Пока 15-летний Curiosity продвигается по молодым участкам горы Шарп, его 5-летний коллега Perseverance исследует один из древнейших ландшафтов во всей Солнечной системе за пределами кратера Езеро.

Панорама Curiosity, составленная из 1031 снимка, демонстрирует местность с сетью низких хребтов, напоминающих гигантскую паутину. Эти образования возникли из-за грунтовых вод, которые текли по трещинам в скальном основании. Минералы укрепили породу, сделав ее устойчивой к эрозии. В свою очередь, Perseverance запечатлел место под названием «Озеро Шарм», охватив край кратера Езеро и древние скалы вокруг него.

Curiosity за годы работы подтвердил, что на Марсе существовали условия для поддержания микробной жизни. Ученые обнаружили минерал сидерит, который способен накапливать углекислый газ из более плотной древней атмосферы, а также три крупнейшие органические молекулы, когда-либо найденные на планете. В 2026 году были объявлены новые данные: в пробе 2020 года содержится самая разнообразная коллекция органических молекул — из 21 углеродсодержащей молекулы семь обнаружены на Марсе впервые.

Perseverance, в свою очередь, изучает кратер Езеро, где миллиарды лет назад было озеро. В 2024 году марсоход нашел скалу «Водопад Чейява» с «леопардовыми пятнами» — узорами, которые на Земле образуются при участии микробов. В отличие от Curiosity, который измельчает породу, Perseverance собирает 23 образца в металлические трубки, чтобы позже отправить на Землю для детального анализа. Аппарат также впервые записал электрические искры от пылевых вихрей и запечатлел полярные сияния на поверхности планеты.

Обе миссии, построенные Лабораторией реактивного движения NASA, продолжают исследование. Curiosity покинул равнину Эллада и изучает слои с сульфатами, а Perseverance движется к «Поющему каньону» — месту с древнейшими геологическими формациями. Ученые надеются, что новые данные помогут окончательно понять, существовала ли жизнь на Красной планете.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.