Сардарян заявил, что лидеры ЕС не смогут мобилизовать европейцев

Политолог Генри Сардарян заявил, что руководство Евросоюза не обладает ни легитимностью, ни харизмой, чтобы убедить граждан отказаться от социальных благ ради военного противостояния с Россией.

В эфире авторской программы на радио Sputnik Генри Сардарян прокомментировал заявления европейских политиков о наращивании военных расходов. По его мнению, такие фигуры, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, не способны «перепрограммировать» общество на поддержку милитаризации.

«Сейчас Европейский Союз европейцам говорит "ребят, я буду забирать у вас из кармана то, что вы заработали, потому что военный бюджет должен быть, учения Каллас должна проводить, где-то уже должен быть призыв военный". Вот эти люди, за которых они (европейцы, — ред.) не голосовали, у которых нет легитимности, они пытаются им внушить, что они должны лишиться многих благ в жизни ради военного противостояния с Россией», — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Сардарян отметил, что в истории были примеры быстрой мобилизации общества, однако это удавалось лидерам «мистического масштаба», обладавшим сильной харизмой.

«Представить, чтобы это могли сделать фон дер Ляйен, Каллас и прочие, это нереально. Если дать им сегодня пройти через выборы в ЕС, если кандидат Каллас выйдет на дебаты с другими кандидатами, будет прямое голосование населения, она в жизни ничего там не выиграет», — заключил он.

