Четыре компании Подмосковья получили высший уровень национального стандарта

Исполнился год с момента внедрения в России национального стандарта «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)». Стандарт предполагает проведение оценки субъектов предпринимательской деятельности по трем направлениям: кадры, государство и экология. Последний критерий определяет степень воздействия деятельности организации на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В Подмосковье в рамках ЭКГ-рейтинга оценены более 48 тысяч компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей. В итоге четыре компании получили высший уровень «ААА». Это ООО «Совкомбанк Технологии» (деятельность в области информации и связи), АО «АБ Инбев Эфес» (производство пива), ПАО «Трансконтейнер» (логистические услуги) и АО «Фармстандарт» (производство фармацевтической продукции). Эти компании продемонстрировали наиболее высокие результаты по степени вовлеченности в экологические проекты, внедрению наилучших доступных технологий и т. д.

ЭКГ-рейтинг, который составляется Росстандартом — одна из важнейших составляющих реализуемой в России повестки устойчивого развития. Эти же принципы легли в основу конкурса «Марафон ESG», который ежегодно проходит в Подмосковье по инициативе Сбера и Правительства региона. В нем принимают участие все городские округа Подмосковья.

В 2024 году гран-при от министерства экологии и природопользования Московской области получил городской округ Люберцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.