Студентка университета «Дубна» участвует на Всероссийской научно-практической конференции

Четверокурсница университета «Дубна» Вера Глумина приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции «Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры», проходившей в конце октября в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На ней студентка выступила с докладом «Разработка геоинформационного портала по материалам градусных измерений 30-го меридиана в Африке», который был подготовлен под руководством старшего преподавателя кафедры геоинформационных систем и технологий ИСАУ Елены Журавлевой. Работа вызвала положительный отклик на секции «Геодезия: практика и технологии».

Основная цель Веры и ее научного руководителя — разработать геопортал на основе материалов градусных измерений дуги 30-го меридиана в Африке, протянувшейся от Египта до Южной Африки на расстояние около 8000 км. На текущем этапе работы Вера активно занимается сбором и структурированием данных, накопленных исследователями на протяжении многих лет. Например, процессы триангуляции по указанной дуге продолжались целых 70 лет, и в период колонизации в Африке (с XVIII по XX века) обмен данными между странами-колонизаторами шел очень медленно. Это создает сложности для современных ученых, которые стремятся структурировать уникальные старинные архивные записи.

Впереди у студентки много работы, чтобы исторические данные о градусных измерениях в Африке стали доступными широкой аудитории и способствовали популяризации таких наук о Земле, как картография и геоинформатика.

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