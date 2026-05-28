Четверо раменских спортсменов выступят в финале шоу «Суперниндзя. Дети»

В это воскресенье, 31 мая в 17:00, на телеканале СТС состоится грандиозный финал третьего сезона популярного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя. Дети». В число 32 сильнейших юных атлетов, прошедших отбор среди 180 претендентов из нескольких стран, вошли сразу четверо спортсменов из Раменского, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Наши ребята готовы побороться за победу и главный приз:

Семен Крижус — чемпион России по гонкам с препятствиями, показавший абсолютно лучший результат на отборочной трассе в своей категории;

Анна Кузнецова — финалистка первого сезона, завоевавшая путевку в финал благодаря феноменальной скорости;

Дмитрий Семенов и Федор Мухин — титулованные ниндзя-спортсмены, успешно преодолевшие все полуфинальные барьеры.

В финале в Минеральных Водах ребят ждет новая сложнейшая трасса, а в суперфинале — парная гонка лучших из лучших на экстремальной высоте.