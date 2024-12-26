Черные сапоги и мини: дизайнер перечислила ошибки новогоднего образа

Дизайнер, сооснователь бренда Treatea Сара Мегре заявила, что при составлении новогоднего образа не стоит прибегать к крайностям и лучше обратить внимание на детали, сообщает «Секрет фирмы».

Черные высокие кожаные сапоги оправданы только с трикотажным платьем с длинными рукавами или юбкой плотной текстуры, в остальных случаях на корпоратив или новогоднюю вечеринку лучше подойдут ботильоны или классические лодочки, отметила эксперт.

«Если в вашем образе есть яркий акцент, „компаньонов“ к нему нужно подбирать осторожно», — сказала Мегре.

По ее словам, не стоит надевать на себя «все лучшее сразу»: перья, стразы, кожаные акценты и золото, это утяжелит образ. Также важно не переусердствовать с мини или слишком глубокими вырезами.

Другая крайность — слишком повседневный образ. Все же Новый год — это праздник, день, когда люди стремятся выглядеть по-особенному, заключила дизайнер.