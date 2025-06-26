Черные лебеди вернулись в Майдановский парк округа Клин

Черные лебеди Ассоль и Грей накануне поселились на пруду в мкр. Майданово округа Клин. Пара перезимовала в орнитологическом центре в Чехове и теперь готова радовать своей красотой и грациозностью всех клинчан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начало традиции выпускать лебедей в пруд микрорайона Майданово положил 11 лет назад губернатор области Андрей Воробьев. Черная пара лебедей приезжает после зимовки в пятый раз и чувствует себя как дома. В прошлом году у них родилось два детеныша. Сейчас они на содержании в питомнике.

«Надеемся, что все у них будет хорошо, что люди действительно поняли, что не надо их подкармливать. Они самодостаточные птицы, они проживут сами, тем более мы их кормим зерном, кукурузой. Тем, что им полезно. Поэтому любоваться этой красотой действительно можно и нужно, но со стороны», — предупредил директор ЗАО «Водоканала» Эдуард Кядиков.

Взять шефство над парой хочет известный клинский заводчик лебедей Геннадий Анциферов. Именно он шефствует над парой белых лебедей на пруду в Демьяново. Теперь Геннадий готов брать к себе на зимовку и пару Ассоль с Греем. И если в этом году у них появится потомство, то оно останется в городском округе Клин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.