Черноголовским детям рассказали о правилах безопасности в быту

7 октября в Черноголовской библиотеке прошла познавательная встреча-беседа «Правила безопасности в быту». Занятие провели волонтеры культуры Кустова Ратмира и Гукова Анастасия. В доступной и увлекательной форме они рассказали ребятам о том, как правильно вести себя дома и на улице, чтобы избежать опасных для жизни ситуаций, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Дети узнали, почему нельзя играть с электртческими приборами и спичками, как правильно пользоваться газом и что делать, если дома случилась непредвиденная ситуация.

Особенно весело и познавательно прошла интерактивная игра «Опасно — безопасно»: школьники с энтузиазмом отгадывали ситуации, спорили и вместе искали правильные решения.

