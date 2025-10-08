Черноголовская пожарная дружина вновь спасает лес от пожара

Черноголовская добровольная пожарная дружина 5 октября тушили пожар в буреломе, примерно в двух километрах от Южного озера. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

От диспетчерской поступил сигнал о пожаре в лесу. Судя по характеру пламени, огонь развивался уже давно, перейдя из стадии тления торфа и лесной подстилки в активную фазу открытого огня. Из-за труднопроходимой местности пожарная машина не смогла подъехать вплотную, поэтому пожарным пришлось прокладывать более ста метров рабочей линии.

Борьба с огнем заняла около трех часов. Глубина прогорания торфа местами достигла 15-20 см. Возгорание было успешно ликвидировано.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.