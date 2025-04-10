Через приложение «112 МО» было получено 6 тыс обращений за помощью с начала года

В текущем году мобильное приложение «112 МО» стало надежным помощником для жителей Подмосковья, позволив почти 6 тыс. пользователей обратиться за экстренной помощью. С момента своего запуска в 2017 году приложение стало эффективным инструментом, через который было зарегистрировано более 42 тыс. обращений в службу спасения. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Подмосковья.

Приложение «112 МО» позволяет вызвать экстренные службы одним нажатием кнопки. Кроме того, пользователи могут вызывать помощь для своих близких, добавив их номера в «связанные контакты».

Одной из ключевых функций приложения является возможность отслеживать перемещение бригад скорой помощи и службы газа на интерактивной карте, что позволяет пользователям лучше планировать свои действия в экстренных ситуациях.

Мобильное приложение «112 МО» является одним из самых удобных способов связи с операторами службы 112. Кроме этого, жители Подмосковья могут обращаться за помощью несколькими способами: по телефону, отправляя SMS-сообщения, с помощью чат-бота в Telegram или системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Благодаря современным технологиям и интуитивно понятному интерфейсу мобильного приложения, жители региона могут быть уверены, что в экстренной ситуации помощь будет оказана быстро и эффективно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.