Через практику и осознанность: психолог объяснил, как научиться общению

Известный психолог, телеведущий и писатель Андрей Курпатов заявил, что в современном мире из-за информационного пузыря люди теряют коммуникационные навыки. Им необходимо обучаться так же, как и любому другому делу, сообщает «ФедералПресс» .

«Сегодня, чтобы быть эффективным в социуме, нужно не просто говорить, а понимать, как говорить, с кем и зачем. Это требует подготовки, внутренней дисциплины и желания меняться», — сказал эксперт.

По его словам, за последние десятилетия значительно изменилось информационное поле. Раньше люди читали одни и те же книги, смотрели одни фильмы и знали одни шутки, сейчас у каждого — своя лента новостей, а миры почти не пересекаются.

Навык живого общения сегодня — под угрозой: многие предпочитают цифровое взаимодействие личным встречам. Но учиться коммуницировать можно через практику и осознанность. Стоит понимать, как говорить, зачем и с кем.