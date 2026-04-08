Через грязь к знаниям: в Нижнем Тагиле разрыли подход к переходу у школы № 24

После работ в Нижнем Тагиле школьники идут к «зебре» по глине и камням

Жители Нижнего Тагила пожаловались на разрытый подход к пешеходному переходу возле школы № 24. После проведенных работ тропа к «зебре» превратилась в участок глины и камней, сообщает «Поясним за Тагил» .

По словам местной жительницы, ранее к переходу вела тротуарная дорожка с отсыпкой. Она помогала передвигаться в межсезонье детям и взрослым, которые идут в школу и детский сад.

После проведенных работ участок оказался разрыт. Подход к «зебре» стал неровным, местами видны камни и остатки отсыпки. В дождливую погоду территория превращается в грязь.

Жителям приходится обходить проблемное место и выходить ближе к проезжей части. При этом сам переход оборудован дорожными знаками и ограждением, однако благоустройство подхода к нему пока не восстановлено.

