Чемпионат по стрельбе из боевого оружия прошел в подмосковном главке Росгвардии

В тире ГУ Росгвардии по Московской области состоялся чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В состязаниях приняли участие более 50 росгвардейцев, представляющих сборные команды подразделений подмосковного главка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Программа включала два зачетных упражнения из боевого пистолета: скоростную стрельбу с расстояния 25 метров с переносом огня по фронту и сменой магазинов, а также поражение мишеней на точность для набора максимального количества баллов.

В командном зачете победу одержала сборная ОМОН «Пересвет», второе место заняла команда СОБР «Булат», бронзовыми призерами стали представители СОБР ГУ.

Победители и призеры были награждены грамотами, кубками и медалями.

Подобные соревнования — это не только проверка профессионального мастерства, но и важный этап в укреплении боевого духа личного состава. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и настоящее стремление к победе.

Лучшие стрелки представят ГУ Росгвардии по Московской области на чемпионате Центрального округа, а приобретенный опыт поможет им в выполнении ежедневных служебных задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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