Чемпионат по рыбной ловле завершился в Москве

На трех водоемах столицы 25–26 мая и 1–2 июня проходил любительский турнир по рыбной ловле в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» по проекту «Лето в Москве», рассказали в пресс-службе «Московских сезонов».

Отмечается, что рыбаки всех возрастов удивили разнообразием улова. Ценные призы ежедневно давали за первое, второе и третье место. Соревнования проходили на набережной Москвы-реки в парке «Музеон», на Большом Графском пруду в Вешняках и на Большом Чертановском пруду.

Снасти выдавали всем желающим по предварительной регистрации. В центре столицы на крючок попадались плотва, окунь и даже небольшой судак. В Чертаново победитель соревнований наловил полный садок окуней, а Большой Графский пруд принес рыбакам линя, простого и золотого карася. В Капотне накануне подвели итоги соревнований по рыбалке среди профессионалов. Обладателем призового миллиона рублей стал Беслан Вороков с самым большим уловом весом более 24 кг.

2 июня — завершающий день турнира для любителей. Судьи определили по три победителя на каждом из трех водоемов. На набережной в парке «Музеон» лидером по улову стала Ирина Поцелуева из Красногорска, на Большом Чертановском пруду — Александр Ромашков из Балашихи и на Большом Графском пруду — Василий Бойко из Орехово-Зуево. Победители получили ценные призы.

«Прекрасный пруд, замечательный улов — я впервые увидела, как выглядит золотой московский карась! Линь — вообще удача, благородная рыба! Очевидно, обитателей в Большом Графском пруду прибавилось после его очистки и укрепления, спасибо властям Москвы, что занимаются водоемами и способствуют развитию рыбалки в столице!» Майя Булаева директор школы, руководитель общественной инициативы «Неизвестная Москва»

Все подробности — на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».