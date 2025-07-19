Чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» провели в Шатуре

Попробовали свои силы в новой краеведческой игре три команды — молодогвардейцы и члены клуба «Активное долголетие». Игроки, перемещаясь по полю, отвечали на вопросы, связанными с историей и культурными особенностями региона. Это позволило участникам узнать много нового о Подмосковье.

«В настольной игре есть вопросы про Шатуру. Один из них, например, это сооружение, построенное в Шатуре является одним из старейших в России и первоначально работало на торфе, сейчас в основе топливо — природный газ. Конечно, это наша теплоэлектростанция. Этот вопрос участники всегда отгадывают», — рассказала Евгения Чиркунова, председатель Молодежного парламента м. о. Шатура.

Еще один вопрос, касающийся Шатуры, — это какой говор распространен среди местного населения.

Игра была разработана Мособлдумой в год тридцатилетия подмосковного парламента.

Ольга Влащенко член клуба «Активное долголетие» 00.11 — «Очень интересно, познавательно. Замечательно. Так увлеклись, просто вроде как трудно ответить, но в тоже время все доступно. Очень интересно. Даже не ожидали», — поделилась впечатлениями Ольга Влащенко, член клуба «Активное долголетие».

Всем участникам чемпионата вручили памятные подарки — настольные игры. А в завершение мероприятия состоялось совместное чаепитие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.